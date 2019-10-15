الكرواتي إيفان راكيتش يرفض الانتقال إلى مانشستر يونايتد

ماجد محمد(صدى):

أوضحت تقارير إعلامية ، أن مانشستر يونايتد يستهدف التعاقد مع الكرواتي إيفان راكيتش متوسط ميدان برشلونة في فترة الانتقالات الشتوية ضمن خطة تهدف لتعزيز صفوف الفريق بعدة لاعبين لتجاوز الفترة السيئة الحالية ، لكن لاعب الوسط الكرواتي الذي يعيش فترة سيئة في برشلونة ولم يعد لاعبًا أساسيًّا لا يرغب في الانتقال لإنجلترا لأسباب عائلية ويفضل البقاء في إسبانيا أو العودة لبلده كرواتيا.

وأكدت التقارير ، أن برشلونة منفتح على بيع لاعبه الدولي الكرواتي في الشتاء المقبل في ظل اهتمام بضع فرق بخدماته أبرزها ثنائي إيطاليا إنتر ميلان ويوفنتوس.

وذكر إيفان راكيتش أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو حاول إقناعه بالانتقال ليوفنتوس في الصيف الماضي لكنه رفض الرحيل وفضل البقاء في برشلونة.

وعاش إيفان راكيتش يومًا سيئًا بعدما اضطر للمشي على رجليه من مطار برشلونة بسبب الاحتجاجات التي عرفها المطار من طرف المناهضين للأحكام التي صدرت ضد الانفصاليين الكتلان.