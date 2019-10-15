مدني مكة ينفذ تجربة فرضية للإطفاء والإنقاذ بشركة الاتصالات

مكة المكرمة(صدى):

نفذت الإدارة العامة للدفاع المدني بالعاصمة المقدسة اليوم تجربة فرضية للإطفاء والإنقاذ والإخلاء بأحد المستودعات الخاصة بشركة الاتصالات السعودية بإشراف مدير الإدارة العامة للدفاع المدني بالعاصمة المقدسة العميد عبدالله بن عيد القرشي.

وأوضح المتحدث الرسمي للإدارة العامة للدفاع المدني بمكة المكرمة الرائد نايف الشريف أن الفرضية بدأت ببلاغ تلقته الإدارة يفيد باشتعال النار في مستودع شركة الاتصالات السعودية تقدر ابعاده ب(٦٠×٤٠)م وتسبب الحادث في تضرر مبنيين مجاورين للمستودع وقد نتج عن الحدث إصابة ٦ أشخاص جرى إخلاؤهم عن طريق الفرق الطبية لنقاط الفرز المحدد، مشيراً إلى أن الفرضية نفذت بمشاركة الجهات الحكومية المعنية المساندة حيث تم رصد الإيجابيات والسلبيات والوقوف علي مدى الجاهزية والاستعداد للتدخل في مثل هذه الحالات.

وأفاد الرئد الشريف بأن الفرضية نفذت بألية تحاكي حادث حقيقي للتأكد من جاهزية وقدرة رجال الدفاع المدني للتعامل مع الحوادث في ظروف مختلفة، لاسيما وأن موقع الحادث من المواقع الهامة والحيوية وكذلك للتأكد من جاهزية فرق الإطفاء للتعامل مع الحوادث بسيناريوهات مختلفة، لافتاً الانتباه إلى أنه تم توزيع المهام على الضباط المباشرين للحادث وتحديد نقطة للإسناد الالي وتم عمل نقاط فرز طبي بإشراف ضباط الحماية المدنية بالتعاون مع الشؤون الصحية، فيما باشر ضباط التحقيق بالإدارة التعرف على مسببات الحادث بالتنسيق مع الجهات المساندة .

وفي ختام الفرضية عقد مدير الإدارة العامة للدفاع المدني بالعاصمة المقدسة العميد عبدالله بن عيد القرشي اجتماعا مع الجهات ذات العلاقة بتنفيذ الفرضية و تم مناقشة أبرز المعوقات وسبل معالجتها والتأكيد على ضرورة وأهمية وسائل السلامة في الحد من الإصابات الناجمة عن الحوادث .