بالفيديو.. مواطنة تتحدث الروسية وتعلق على زيارة بوتين

عادل الحربي(صدى):

شغلت مواطنة تُدعى سوزانا الدوسري، مواقع التواصل الاجتماعي بعد ظهورها وهي تتحدث اللغة الروسية بطلاقة، وتعليقها على زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وظهرت سوزانا وهي من أب سعودي وأم روسية، في مقطع فيديو لشاشة وزارة الخارجية، وهي تتحدث الروسية بطلاقة، كما أنها تجيد 6 لغات آخرى، موضحة أنها إعلامية درست الصحافة بجامعة الملك سعود.

وكشفت في الفيديو عن قصة تعرف والدها على والدتها، لافتة إلى أن والديها تعرفا على بعضهما خلال دارسة والدها الاقتصاد في روسيا ثم تزوجا.

وأشارت إلى أنها عاشت فترة في روسيا وقصت فترة من دراستها هناك، متعلمة من الشعب الروسي الكرم وحسن الضيافة وحب الخير ومساعدة الآخرين، مرحبة بزيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للمملكة خلال الفترة الحالية، متمنية تطور العلاقات بين البلدين ونموّها.