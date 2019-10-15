بالصور..إخماد حريق على الطريق الرابط بين أحد رفيدة ومركز الفرعين دون إصابات

محمد بن طحيطح(صدى):

قام فاعل مجهول بإشعال النيران في أثاث ومخلفات للبناء في مرمى النفايات القديم الواقع على الطريق الرابط بين محافظة احد رفيدة ومركز الفرعين، اليوم الثلاثاء بتاريخ 16 صفر 1441هـ الموافق 15 أكتوبر 2019م.

وكان الحريق في مساحة محدودة حيث ارتفع الدخان الى السماء ،ولم يتم تسجيل أي إصابات أو خسائر بشرية أو مادية إلا ان سرعة الرياح زادت من إنتشار الدخان.

وعلى الفور باشرت فرق الطوارئ من البلدية والدفاع المدني في إطفاء النيران والسيطرة على الحريق في وقت قياسي ،من خلال تفعيل خطة الطوارئ بالبلدية ،والتي شاركت البلدية بالكوادر البشرية والمعدات والاليات وفرق ميدانية من البلدية وعدد من المعدات والاليات وتطبيق الطمر الصحي للموقع بالكامل بعد إطفاء الحريق لمنع نشوب الحريق مرة أخرى ومحاصرة وإخماد الحريق.