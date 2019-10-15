أنباء عن إصابة عادل إمام بمرض خطير.. ولبلبة تكشف الحقيقة
أكدت الفنانة المصرية لبلبة أن الفنان عادل إمام بصحة جيدة على عكس ما تتداوله وسائل التواصل الإجتماعي .
وقالت الفنانة المقربة من أسرة الزعيم ، أنها التقت به قبل مشاركتها في مهرجان الإسكندرية السينمائي وأنه يستكمل تصوير مسلسل فلانتينو .
وكانت وسائل التواصل الإجتماعي قد رددت أنباء عن إصابة “الزعيم ” بمرض خطير تسبب في تعطيل المسلسل الذي كان من المنتظر أن يُعرض في رمضان الماضي .
ومن المقرر أن يشارك المسلسل في السباق الرمضاني المقبل بعد أن تم حل المشاكل الإنتاجية .
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