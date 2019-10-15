غرفة الرياض توفر 450 وظيفة شاغرة للجنسين
فتحت غرفة الرياض ممثلة بإدارة التوظيف والتوجيه المهني المهتمين والباحثين عن عمل باب التقديم على (450) فرص وظيفية بمسمى (ممثل تجارب عملاء كول سنتر) بالتعاون مع شركة مراكز الاتصال ، وفق الاشتراطات الوظيفية التالية
الشروط :
– الوظائف للسعوديين فقط .
– الوظائف للرجال والنساء
– عدد ساعات العمل 8 ساعات .
– العمل في مدينة الرياض
– ورديات متغيرة ( شفتات) .
– الإجازة الأسبوعية ( يومين) .
– لا يشترط توفر خبرة .
وأوضحت غرفة الرياض المزايا الوظيفية على النحو التالي :
1- تدريب قبل توقيع العقد .
2- تأمين طبي .
3- خصم 50 ٪ على فواتير 3 أرقام جوالات و 2 تلفون ثابت .
ويمكن التقديم من خلال الرابط التالي : هنا
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