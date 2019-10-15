غرفة الرياض توفر 450 وظيفة شاغرة للجنسين

فاطمة المالكي(صدى):

فتحت غرفة الرياض ممثلة بإدارة التوظيف والتوجيه المهني المهتمين والباحثين عن عمل باب التقديم على (450) فرص وظيفية بمسمى (ممثل تجارب عملاء كول سنتر) بالتعاون مع شركة مراكز الاتصال ، وفق الاشتراطات الوظيفية التالية

الشروط :

– الوظائف للسعوديين فقط .

– الوظائف للرجال والنساء

– عدد ساعات العمل 8 ساعات .

– العمل في مدينة الرياض

– ورديات متغيرة ( شفتات) .

– الإجازة الأسبوعية ( يومين) .

– لا يشترط توفر خبرة .

وأوضحت غرفة الرياض المزايا الوظيفية على النحو التالي :

1- تدريب قبل توقيع العقد .

2- تأمين طبي .

3- خصم 50 ٪ على فواتير 3 أرقام جوالات و 2 تلفون ثابت .

ويمكن التقديم من خلال الرابط التالي : هنا