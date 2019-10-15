بلدية «أملج» توضح حقيقة غلقها لمحطات الوقود بالمحافظة

نايف السالم(صدى):

كشفت بلدية محافظ ” أملج ” حقيقة ما تم تداوله، عن قيام البلدية بإغلاق محطات الوقود بالمحافظة.

وعن ذلك، أكدت البلدية أنها لم تقوم بإغلاق أي محطة، وأن هذه الإشاعة سببها انتشار خطاب موجه من البلدية لأصحاب إحدى محطات المحافظة.

حيث يفيد الخطاب بتغيير مضخات البنزين، بما يتوافق مع الاشتراطات الحديثة لمحطات الوقود على مستوى المملكة

وجاء ذلك بعد إشاعة انتشرت على هيئة خطاب موجه إلى أصحاب إحدى المحطات بالمحافظة؛ لتغيير مضخات البنزين بما يتوافق مع الاشتراطات الحديثة.