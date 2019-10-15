النصر يوقع صفقة جديدة خلال 48 ساعة
كشفت مصادر إعلامية عن توقيع إدارة النصر خلال اليومين المقبلين عقد شراكة استثماري جديد في ظل تلقي النادي عدد من العروض التي تطلب رعاية النادي والفريق الأول تحديداً .
ويتجه النصر إلى ملف الإستثمار من أجل زيادة الموارد المالية للنادي ، حيث وقع بالفعل عقد شراكة مع إحدى شركات المياه الأسبوع الماضي .
من ناحية أخرى ، واصل النصر تدريباته امس الإثنين بمشاركة المحترف البرازيلي جوليانو الذي عاد أخيراً بعد إصابته التي حرمت النصر من خدماته .
ظل القمر[ عدد التعليقات: 1231 ] نشر منذ 13 دقيقة
صفقة شراء مناديل فاين عشان صياحهم كاثر هاليومين هههههههههههههههههههههههه