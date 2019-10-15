النصر يوقع صفقة جديدة خلال 48 ساعة

طلال الغامدي(صدى):

كشفت مصادر إعلامية عن توقيع إدارة النصر خلال اليومين المقبلين عقد شراكة استثماري جديد في ظل تلقي النادي عدد من العروض التي تطلب رعاية النادي والفريق الأول تحديداً .

ويتجه النصر إلى ملف الإستثمار من أجل زيادة الموارد المالية للنادي ، حيث وقع بالفعل عقد شراكة مع إحدى شركات المياه الأسبوع الماضي .

من ناحية أخرى ، واصل النصر تدريباته امس الإثنين بمشاركة المحترف البرازيلي جوليانو الذي عاد أخيراً بعد إصابته التي حرمت النصر من خدماته .