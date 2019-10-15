« يوفنتوس » يسعى لضم مهاجم باريس سان جيرمان لفريقه

ماجد محمد(صدى):

أكدت مصادر إعلامية ، أنه لم يصل مسؤولو باريس سان جيرمان برئاسة القطري ناصر الخليفي إلى اتفاق مع المهاجم الأوروغوياني إدنسون كافاني ، لتجديد عقده رفقة الـ“بي إس جي“، حتى الآن، رغم رغبة النادي الفرنسي في استمرار اللاعب، ليستمر الثلاثي الهجومي الناري المكون من البرازيلي نيمار دا سيلفا والفرنسي الشاب كيليان مبابي.

وقال موقع ”كالتشيو ميركاتو“، في تقرير نشره اليوم الثلاثاء، أن مديري أعمال كافاني من المقرر أن يلتقوا مسؤولي العديد من الأندية، وعلى رأسهم نادي يوفنتوس، الذي يرغب في استكشاف طلبات كافاني للانضمام إلى البيانكونيري الموسم المقبل.

وسيكون كافاني لاعبًا حرًا في صيف 2020، بعد نهاية عقده مع باريس سان جيرمان، وهو ما يمكن أن يسهّل مهمة يوفنتوس في ضم المهاجم البالغ من العمر 32عامًا ، وتبلغ القيمة التسويقية لكافاني حاليًا 40 مليون يورو، بحسب تقديرات موقع ”ترانسفير ماركت“.

وسبق ليوفنتوس التعاقد مع لاعبين في صفقتي انتقال حر مطلع الموسم الجاري، وهما الفرنسي أدريان رابيو من سان جيرمان الفرنسي، وآرون رامسي نجم أرسنال الإنجليزي السابق، وهو ما يعزز فرص انتقال كافاني إلى تورينو.