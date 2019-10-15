«ظريف» يصدم قطر ويرد على زعمها زيارة «طحنون بن زايد» إلى إيران

طهران(صدى):

أكد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف ، اليوم الثلاثاء عدم صحة الأنباء التي رددتها قطر حول زيارة الشيخ طحنون بن زايد مستشار الأمن القومي الإماراتي لطهران سراً .

وقال “ظريف ” في تصريح لوكالة “خانه ملت ” الإيرانية : لقد حققت في هذا الإدعاء وهذا غير صحيح ، في رد صادم للجانب القطري .

وكان موقع “ميدل ايست آي ” القطري قد زعم تلك الزيارة التي لم تستطع الحكومة الإيرانية إثباتها ونفتها تماماً ، ونقلت المعلومة الخاطئة قناة الجزيرة القطرية المملولة مدعية أنها من مصدر أجنبي كعادتها حال أرادت إضفاء مصداقية على أخبارها الملفقة .