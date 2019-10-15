إليسا عن حرائق لبنان: «الله يحرق النظام السياسي الطائفي»

بيروت(صدى):

علقت الفنانة اللبنانية إليسا، على حرائق لبنان المشتعلة منذ مساء أمس الاثنين، في منطقة دمور جنوب لبنان التي امتدت لعدة أراضٍ لبنانية، برسالة نارية.

وقالت إليسا في رسالتها على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «عم فتش عا حدا لومو على اللي صاير بس ما عم لاقي».

وأضاف «بلوم يللي ما وظّفو حراس الأحراج لأسباب طائفية، أو يللي استكترو صيانة طوافات وفضّلو يكزدرو فيهن، أو يللي بيلاقو ميزانية وزاراتن أهم من وزارة البيئة. لو بيحترق هالنظام السياسي الطائفي كلو شو بيكون أفضل».

ومن جانبه، أكد مدير عمليات الدفاع المدني في لبنان جورج أبو موسى، أن لبنان شهد خلال الـ 24 ساعة الماضية أكثر من 104 حرائق نشبت في جميع أراضي لبنان.

وأوضح «أبو موسى» أن قوات الدفاع المدني في حالة طوارئ؛ للسيطرة على هذه الحرائق التي اشتدت من جديد ليلًا نتيجة سرعة الرياح التي وصلت إلى 50 كلم بالساعة.