بالفيديو.. «رونالدو» يشارك متابعيه سعادته بتسجيله الهدف الـ 700
أعرب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، عن سعادته بتسجيله الهدف رقم 700 في مسيرته، خلال المباراة التي جمعت منتخب بلاده بمضيفه أوكرانيا.
وعن ذلك، نشر ” رونالدو ” عبر حسابه على ” فيسبوك ” ، فيديو يستعرض فيه أهدافه التي سجلها في 4 أندية مختلفة ” سبورتينغ لشبونة، مانشستر يونايتد، ريال مدريد، ويوفنتوس ” ومنتخب البرتغال.
وعلق ” كريستيانو ” على الفيديو قائلآ: ” فخور بتسجيل الهدف رقم 700 في مسيرتي.. أود أن أشارك هذه اللحظة مع كل أولئك الذين ساعدوني في تحقيق هذا الإنجاز ” .
وعن خسارة منتخب بلاه أمام اوكرانيا، قال: ” لم نحقق النتيجة التي كنا نصبوا إليها، ولكن معًا سنحجز بطاقة التأهل إلى بطولة كأس أمم أوروبا 2020 ” .
يذكر أن هدف ” رونالد ” في شباك أوكرانيا عزز مكانته كهداف للقرن الـ21، متفوقًا على كافة اللاعبين، بمن فيهم غريمه الأرجنتيني ليونيل ميسي.
اترك تعليقاً