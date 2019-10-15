بالفيديو.. «رونالدو» يشارك متابعيه سعادته بتسجيله الهدف الـ 700

ماجد محمد(صدى):

أعرب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، عن سعادته بتسجيله الهدف رقم 700 في مسيرته، خلال المباراة التي جمعت منتخب بلاده بمضيفه أوكرانيا.

وعن ذلك، نشر ” رونالدو ” عبر حسابه على ” فيسبوك ” ، فيديو يستعرض فيه أهدافه التي سجلها في 4 أندية مختلفة ” سبورتينغ لشبونة، مانشستر يونايتد، ريال مدريد، ويوفنتوس ” ومنتخب البرتغال.

وعلق ” كريستيانو ” على الفيديو قائلآ: ” فخور بتسجيل الهدف رقم 700 في مسيرتي.. أود أن أشارك هذه اللحظة مع كل أولئك الذين ساعدوني في تحقيق هذا الإنجاز ” .

وعن خسارة منتخب بلاه أمام اوكرانيا، قال: ” لم نحقق النتيجة التي كنا نصبوا إليها، ولكن معًا سنحجز بطاقة التأهل إلى بطولة كأس أمم أوروبا 2020 ” .

يذكر أن هدف ” رونالد ” في شباك أوكرانيا عزز مكانته كهداف للقرن الـ21، متفوقًا على كافة اللاعبين، بمن فيهم غريمه الأرجنتيني ليونيل ميسي.