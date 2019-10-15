بالفيديو.. إيسوزو موتورز تعلن عن الجيل الجديد من سيارتها البيك آب D Max

طوكيو (صدى):

رفعت شركة إيسوزو موتورز اليابانية الستار عن الجيل الجديد من سيارتها D Max الشهيرة بتعديلات مطوره مع الحفاظ على مظهر الـ “بيك آب ” الذي فضله عملائها .

وتظهر مقاطع الفيديو ، التعديلات الجديدة من حيث التصميم الإنسيابي المزود بمصابيح الليد المطورة مع مظهر فريد يمزج بين المعدن والبلاستيك المقوى .

وسيارات D Max أكثر خفة من سابقتها بنسبة 20% ، ويبلغ طولها 5 أمتار و30 سم ، أما عرضها 185 سم وارتفاعها 186 سم .

وداخلياً ، تتسع السيارة لـ 6 ركاب مع شاشة تقنية تعمل باللمس ، والقدرة على التحكم في درجة الحرارة .

وتتوفر السيارة بنوعين من المحركات ، محرك ديزل بـ 4 اسطوانات وسعة 1.9 ليتر وعزم 150 حصان ، ومحرك سعة د ليتر وعزم 190 حصان .