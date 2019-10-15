كارلا حداد تبرر ظهورها المثير للجدل مع جورج قرداحي.. «عيب عليكن» !

بيروت(صدى):

خرجت الإعلامية اللبنانية كارلا حداد عن صمتها إزاء الهجوم العنيف عليها بسبب مشهدها مع الإعلامي جورج قرداحي الذي حل ضيفاً ببرنامجها ” Fi male ” أمس على قناة LBCI اللبنانية .

وقالت “حداد ” عبر “تويتر ” لمنتقديها : كتير أخد ضجّة مشهد عصر العنب بالحلقة الأولى.. عصر العنب بالأقدام طريقة تقليدية إذا ما سامعين فيها .

وتابعت: عيب عليكن الشّتم .. نصيحتي اقرأوا واضطلعوا ثمّ اتحفوني. وعفكرة العنب راح لصنع الخلّ.. وشكراً .

وكانت كارلا قد دعت قرداحي لعصر العنب بقدميه تبعاً للطريقة التقليدية ، واستجاب الأخير بينما عصره بـ”الحذاء” ثم أكملت معه كارلا حافية وهي ترقص على أغنية “من أول ما تلاقينا ” مما أثار غضب الجمهور .

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