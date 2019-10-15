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بالفيديو.. فتاة تسير بملابس فاضحة في شارع عام بجدة

بالفيديو.. فتاة تسير بملابس فاضحة في شارع عام بجدة
خاص(صدى):

وثق مقطع فيديو فتاة تتجول في شارع عام بجدة بملابس فاضحة، دون مراعاة للأنظمة والقوانين.

وظهرت الفتاة في الفيديو وهي تتجول في الشارع بملابس فاضحة، وتتبعها دورية شرطة يبدوا أنها تحاول إيقافها.

ولم يتسن التأكد من هوية الفتاة، إلا أن المعلومات الأولية تشير إلى أنها من جنسية أجنبية وليس سعودية.


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5 تعليقات

[ عدد التعليقات: 1119 ] نشر منذ 54 دقيقة

شكله ولد مو بنت مشيته من المخا نيث زى الى يمشى لا بس احمر اول امس طلع رجال

[ عدد التعليقات: 1119 ] نشر منذ 53 دقيقة

متا كد خلا ص ولد مو بنت

[ عدد التعليقات: 84597 ] نشر منذ 53 دقيقة

لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..

,, لابد من التشديد والضرب بيد من حديد على كل شاذ عن القاعدة الشرعية السليمه ..

[ عدد التعليقات: 845 ] نشر منذ 8 دقائق

يمكن فيه حفله قدااام تحت الكبري..

[ عدد التعليقات: 2667 ] نشر منذ 8 دقائق

مشيته ولد

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