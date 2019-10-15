بالفيديو.. فتاة تسير بملابس فاضحة في شارع عام بجدة
وثق مقطع فيديو فتاة تتجول في شارع عام بجدة بملابس فاضحة، دون مراعاة للأنظمة والقوانين.
وظهرت الفتاة في الفيديو وهي تتجول في الشارع بملابس فاضحة، وتتبعها دورية شرطة يبدوا أنها تحاول إيقافها.
ولم يتسن التأكد من هوية الفتاة، إلا أن المعلومات الأولية تشير إلى أنها من جنسية أجنبية وليس سعودية.
مغرد[ عدد التعليقات: 1119 ] نشر منذ 54 دقيقة
شكله ولد مو بنت مشيته من المخا نيث زى الى يمشى لا بس احمر اول امس طلع رجال
مغرد[ عدد التعليقات: 1119 ] نشر منذ 53 دقيقة
متا كد خلا ص ولد مو بنت
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 84597 ] نشر منذ 53 دقيقة
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
,, لابد من التشديد والضرب بيد من حديد على كل شاذ عن القاعدة الشرعية السليمه ..
Zizo[ عدد التعليقات: 845 ] نشر منذ 8 دقائق
يمكن فيه حفله قدااام تحت الكبري..
زائر[ عدد التعليقات: 2667 ] نشر منذ 8 دقائق
مشيته ولد