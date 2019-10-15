بالفيديو.. فتاة تسير بملابس فاضحة في شارع عام بجدة

خاص(صدى):

وثق مقطع فيديو فتاة تتجول في شارع عام بجدة بملابس فاضحة، دون مراعاة للأنظمة والقوانين.

وظهرت الفتاة في الفيديو وهي تتجول في الشارع بملابس فاضحة، وتتبعها دورية شرطة يبدوا أنها تحاول إيقافها.

ولم يتسن التأكد من هوية الفتاة، إلا أن المعلومات الأولية تشير إلى أنها من جنسية أجنبية وليس سعودية.