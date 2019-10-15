تعديل بعض مواد التأمينات الاجتماعية والعمل ووثائق السفر

عادل الحربي(صدى):

وافق مجلس الشورى، اليوم الثلاثاء، على تعديل عدد من مواد نظام التأمينات الاجتماعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/33 وتاريخ 1421/9/3هـ.

وجاء ذلك خلال جلسة مجلس الشورى العادية الحادية والستين، برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور عبد الله بن سالم المعطاني.

كما وافق «الشورى» على تعديل عدد من مواد نظام العمل الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/51 وتاريخ 1426/8/23 هـ، وتعديل عدد من مواد نظام وثائق السفر، وعدد من مواد نظام الأحوال المدنية.

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