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«فولكسفاجن» توقف مصنعها بتركيا بسبب العدوان على سوريا

«فولكسفاجن» توقف مصنعها بتركيا بسبب العدوان على سوريا
وكالات(صدى):

يواصل الإقتصاد التركي نزيف الخسائر إثر العدوان على شمال سوريا ، إذ أعلنت ثاني أكبر شركة لتصنيع المركبات في العالم فولكسفاجن الألمانية توقفها عن إنشاء مصنع لها في تركيا بسبب عملياتها العسكرية في سوريا .

وقالت الشركة ” نتابع الوضع بإهتمام ” ، معبرة عن خوفها على سمعة الشركة واستثمارتها في تركيا مع زيادة الغضب العالمي على حكومة “أردوغان ” .

وكانت الشركة قد أعلنت في وقت سابق عن إنشاء وحدة تابعة لها في غرب تركيا ، لكنها تراجعت تماماً عن الفكرة في مؤشر يدل على تراجع أكبر لحجم الإستثمارات الأجنبية سيجنيه النظام التركي بجانب تراجع قيمة عملته إزاء إجرامه بالمنطقة .

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