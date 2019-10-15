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وداعا للمفتاح التقليدي.. مفاتيح رقمية عبر الهواتف تغزو الأسواق قريبا

وداعا للمفتاح التقليدي.. مفاتيح رقمية عبر الهواتف تغزو الأسواق قريبا
برلين(صدى):
في تطور فريد من نوعه ، تمكنت شركة بوش الألمانية من تطوير مفتاح رقمي للسيارة مرتبط بالهاتف الذكي ليقضي مستقبلاً على  المفتاح التقليدي .
ومن المتوقع أن ينتشر المفتاح الرقمي خلال السنوات القليلة المقبلة ، نظراً لمزاياه التي لا تتوقف فقط على توفير الأمان مقارنةً بأنظمة القفل السابقة ، وإنما أيضاً توفر تخزين المعلومات الشخصية وتفضيلات قائد المركبة مثل وضع المقعد المرغوب فيه ، ودرجة الحرارة ، واختيار الموسيقى ، وغيرها .
ومن المقرر أن تنتج الشركة الألمانية موديلاتها الجديدة من  X5  والفئتين الثالثة والأولى وZ4 والفئة الثامنة بنظام الفتح الرقمي من خلال الهواتف الذكية ، مع العلم بأن باب السيارة لا يفتح إلا من خلال المقبض .
ويعكف المطورون على  إنشاء بنية الأمان للمفتاح قبل طرحه ، مع إشتراط عدم منحه إلا مع الهواتف الذكية التي تشمل على عنصر أمان خاص .


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