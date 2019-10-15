«الإسكان» تطلق خدمة جديدة لدعم تجديد المساكن

علي القحطاني(صدى):

أعلنت وزارة الإسكان عن إطلاق مبادرة دعم تجديد المساكن هنا ، التي تهدف إلى مساعدة المستفيدين على تجديد مساكنهم بدعم مالي من قيمة الدعم الإجمالي للقرض الأساسي، وذلك حسب نوع الوحدات السكنية.

وأوضحت أن هذه المبادرة تأتي ضمن التسهيلات المقدمة لمن هم على قوائم صندوق التنمية العقارية ووزارة الإسكان، بحيث يتم صرف جزء من الدعم المستحق من الأرباح بشكل مباشر وعلى دفعتين للمستفيدين المؤهلين من ذوي الأعمار 49 عاماً فأقل، بالإضافة للقرض العقاري بقيمة تصل إلى 500 ألف ريال.

وأضافت الوزارة أن شروط الاستفادة من المبادرة، أن يكون المستفيد مدني وعمره 49 عام فأقل، ورغبة المستفيد شراء وحدة سكنية جاهزة سواء ( فيلا ، تاون هاوس ، دور سكني ، شقة )، ويكون عمر العقار المطلوب شراءه 15 سنه فأكثر، وتاريخ شراء العقار من 15 أكتوبر 2019 أو أكثر.