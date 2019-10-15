بالفيديو.. «السند» يوضح حكم أن يرث الأحفاد نصيب أبيهم أو أمهم من جدهم المتوفي
كشف الشيخ عبد الرحمن السند حكم أن يرث الأحفاد نصيب أبيهم أو أمهم من ورث جدهم، في حالة وفاة الأب أو الأم قبل الجد.
وعن ذلك، قال ” السند ” خلال لقائه ببرنامج ” يستفتونك ” المذاع على قناة ” الرسالة ” : ” إنه إذا مات الأب أو الأم قبل الجد فلا يرث الأبناء من جدهم بدلاً عنه ” .
وأضاف: ” المتوفى هنا لم يعد وارثًا بنفسه من مال أبيه، وبالتالي فليس لأولاده نصيب في الميراث ” .
وتابع: ” يمكن للأعمام التبرع لأبناء أخيهم المتوفى ويجوز كذلك للجد أن يوصي بمقدار الميراث للأحفاد، إذا كان أبوهم متوفى ولكن بشرط ألا يزيد على الثلث ” .
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 84585 ] نشر منذ 18 دقيقة
جزاك الله خير ياشيخ وبارك فيك .. آمين ,,