بالفيديو.. «السند» يوضح حكم أن يرث الأحفاد نصيب أبيهم أو أمهم من جدهم المتوفي

علي القحطاني(صدى):

كشف الشيخ عبد الرحمن السند حكم أن يرث الأحفاد نصيب أبيهم أو أمهم من ورث جدهم، في حالة وفاة الأب أو الأم قبل الجد.

وعن ذلك، قال ” السند ” خلال لقائه ببرنامج ” يستفتونك ” المذاع على قناة ” الرسالة ” : ” إنه إذا مات الأب أو الأم قبل الجد فلا يرث الأبناء من جدهم بدلاً عنه ” .

وأضاف: ” المتوفى هنا لم يعد وارثًا بنفسه من مال أبيه، وبالتالي فليس لأولاده نصيب في الميراث ” .

وتابع: ” يمكن للأعمام التبرع لأبناء أخيهم المتوفى ويجوز كذلك للجد أن يوصي بمقدار الميراث للأحفاد، إذا كان أبوهم متوفى ولكن بشرط ألا يزيد على الثلث ” .