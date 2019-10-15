واقعة مرعبة.. صراخ من تحت الأرض أثناء دفن رضيعة توفيت فور ولادتها
في واقعة غريبة من نوعها، فوجئ رجل هندي ذهب ليدفن ابنته المتوفيه عقب ولادتها بصراخ قادم من تحت الأرض ليتم إنقاذ طفلة تعرضت للوأد في أبشع ظاهرة هندية تهدد المواليد الإناث .
وفي التفاصيل ، عندما كان الرجل يحفر بالفأس قبر ابنته المتوفية اصطدم فأسه بقطعة فخارية ليسمع صوت صراخ ، قال أنه اعتقد لثوان أن نجلته عادت للحياه ، ليكتشف أنه صوت رضيعة أخرى ملفوفة في القماش .
وتم انقاذ الرضيعه وإيداعها بالمستشفى إذ تكفل بها أحد السياسيين المعروفين بالهند ، بينما أثارت الواقعة قضية وأد الإناث في الهند التي باتت في معدلات مخيفة .
ووفقاً لتقارير 132 قرية شهدت ولادة 216 طفل كلهم ذكور خلال 3 أشهر ما يشير إلى تعرض الأمهات لعمليات إجهاض أو وأد بناتهن ، كما اختفت 63 مليون امرأة هندية خلال عام 2018 ، ويعتقد أن السبب خوفهن من مصير أجنتهن الإناث .
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 84585 ] نشر منذ 25 دقيقة
سبحان الله ..
.. ما اراد الله هلاك لهذه الطفلة التي لاحول لها ولا قوه ، حيث ارادوا هلاكها ،،
,,لكن قوة الله وإرادته وقدرته فوق كل اراده وفوق كل شيء .. سبحانه ..