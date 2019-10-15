واقعة مرعبة.. صراخ من تحت الأرض أثناء دفن رضيعة توفيت فور ولادتها

نيودلهى (صدى):

في واقعة غريبة من نوعها، فوجئ رجل هندي ذهب ليدفن ابنته المتوفيه عقب ولادتها بصراخ قادم من تحت الأرض ليتم إنقاذ طفلة تعرضت للوأد في أبشع ظاهرة هندية تهدد المواليد الإناث .

وفي التفاصيل ، عندما كان الرجل يحفر بالفأس قبر ابنته المتوفية اصطدم فأسه بقطعة فخارية ليسمع صوت صراخ ، قال أنه اعتقد لثوان أن نجلته عادت للحياه ، ليكتشف أنه صوت رضيعة أخرى ملفوفة في القماش .

وتم انقاذ الرضيعه وإيداعها بالمستشفى إذ تكفل بها أحد السياسيين المعروفين بالهند ، بينما أثارت الواقعة قضية وأد الإناث في الهند التي باتت في معدلات مخيفة .

ووفقاً لتقارير 132 قرية شهدت ولادة 216 طفل كلهم ذكور خلال 3 أشهر ما يشير إلى تعرض الأمهات لعمليات إجهاض أو وأد بناتهن ، كما اختفت 63 مليون امرأة هندية خلال عام 2018 ، ويعتقد أن السبب خوفهن من مصير أجنتهن الإناث .