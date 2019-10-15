في ثاني الأمسيات الشعرية لموسم الرياض.. الحضور الجماهيري يتقاسم النجومية مع السكران والمسردي

سعيد العجل(صدى):

ضمن فعاليات الأمسيات الشعرية لموسم الرياض اقيمت مساء أمس الأمسية الثانية للشاعر محمد السكران والمنشد فلاح المسردي وذلك على مسرح معرض الصقور والصيد السعودي الذي اقفل مبكرا في وجه الجمهور نتيجة الحضور الجماهيري الكبير لما يتمتع به الشاعران من شعبية جارفة لدي محبيهما ظهرت جليه في التفاعل الكبير الذي حدث اثناء سير الأمسية،بقاء الالاف من الجماهير خارج المسرح أجبر القائمين على الأمسية من ازالة اللوحات العازلة ليتمتعوا من مشاهدة المسرح من الخارج نظرا لقدوم بعض الجماهير من خارج الرياض،تقدم الحضور الشاعر عبدالله بن حمير القحطاني المشرف العام على الأمسيات الشعرية في موسم الرياض، بدات الأمسية التي قدمتها الإعلامية بدور احمد بالشاعر محمد السكران الذي وصفته بشاعر المرحلة حيث اشعل الامسية منذ بدايتها بقصائد عده ذات طابع مختلف والقاء مميز تفاعل معها الجمهور الحاضر كثيرا نظرا لمهارة الشاعر الإعلامية بالتواصل مع جمهور المسرح بطريقة مميزة،

لياتي بعد ذلك دور الانشاد حيث اعتلا المنشد فلاح المسردي خشبة المسرح مقدما عدد من الشيلات التي اطربت وحركت وجدان الحضور بالحانها المييزة والتي استمر حتى نهاية الامسية، لـيودع الحضور المسرح بعد ليله حافله بالشعر والطرب بــ اخذ لقطات تذكاريه مع نجومها

من الامسية

-عدد من الشعراءوالاعلاميين البارزين كانوا في مقدمة الحضور ومنهم خديجة الوعل وأميرة الفضل ومحمد عابس والشاعر عبدالمجيد الذيابي

– حضور جماهيري كبير داخل المسرح وخارج المسرح شهدته الامسية

– حيوية الشاعر محمد السكران كانت بارزه في الالقاء والتفاعل مع الجمهور الحاضر بعفويته المعهوده عنه .

– لفت الانظار حضور عائلة باكستانية في المسرح.

– بمباركة من الشاعر محمد السكران شارك المنشد

شبل يام الامسية بشيلة من اختارها الشاعر محمد السكران من كلمات الشاعر ضيدان بن قضعان

-اصر الجمهور على قصيدة (الداعشية) ولم يترك الشاعر محمد السكران يغادر المسرح حتى القاءها

– المنشد فلاح المسردي كان مميز في اختيار الاعمال المشارك بها

– كان شعر الغزل سيد المشهد في القصائد والشيلات.

– الأمسية القادمة للشاعر خالد المريخي والمنشد عبدالعزيز اليامي في ٢١-١٠ على مسرح البوليفارد الذي ستكون هذه هي الأمسية الأولى التي ستقام عليه.