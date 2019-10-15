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نزاع بين المفوضية الأوروبية وكولومبيا بسبب البطاطا المقلية

نزاع بين المفوضية الأوروبية وكولومبيا بسبب البطاطا المقلية
بروكسل(صدى):

كشفت المفوضية الأوروبية عن نيتها الاحتكام إلى منظمة التجارة العالمية؛ للاعتراض على رسوم جمركية لمكافحة إغراق السوق فرضتها كولومبيا على ” البطاطا المقلية ” المجلدة المستوردة من بلجيكا وألمانيا وهولندا.

ومن جانبها، قالت سيسيليا مالستروم، المفوضة الأوروبية المعنية بشؤون التجارة: ” طلبت اليوم إطلاق مسار لفض النزاعات أمام منظمة التجارة العالمية في حق كولومبيا في أقرب وقت ممكن ” .

يُذكر أن ” كولومبيا ” هي ثالث بلد بعد جنوب أفريقياوالبرازيلس يتخذ تدابير من هذا القبيل.


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