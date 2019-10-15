10 ساعات لاستئصال ورم بمنطقة البطن لسبعينية بمدينة الملك عبدالله الطبية

حسين العلي (صدى):

نجح فريق طبي متميز بمركز الجراحات التخصصية بمدينة الملك عبدالله الطبية بالعاصمة المقدسة من استئصال ورم خبيث متضخم بمنطقة البطن لسيدة بالعقد السابع من العمر في عملية معقده ودقيقه.

وتم استقبال المريضه المحاله من منطقة الباحة في عيادة جراحة الاورام بالمدينة الطبية وبعد الاطلاع على التاريخ المرضي تم إخضاع المريضه لعدد من الفحوصات والتحاليل اللازمة وكذلك الاشعة المقطعية والتي اظهرت نتائجها وجود ورم سرطاني متضخم في تجويف البطن بالكامل وممتد الى الكلية والحالب والقولون الأيسر. كما بينت الاشعه المقطعية أن الورم امتد الى الانسجة المحيطة بالشريان الاورطي والاوردة بمنطقة الحوض كما التصق بالمبيض الأيسر وتسبب بجلطات في بعض الاوردة الرئيسية بالحوض.

وقام الفريق الطبي المكون من التخدير والتمريض وجراحي الاورام بالاجتماع لوضع الخطة العلاجية ودراسة الحاله، حيث تقرر اجراء جراحة صعبة ومعقدة لاستئصال الورم بالكامل، وتم ادخال المريضه لغرفة العمليات حيث تم استئصال كلا من الكلية والقولون والمبيض والحالب الايسر وكذلك الطحال بالاضافة الى أحد الاوردة بمنطقة الحوض تم استئصاله في عملية استغرقت ١٠ ساعات متواصلة.

وتم وضع المريضة تحت العناية المركزة لعدة ايام حتى استقرت حالتها وتماثلت للشفاء واظهرت النتائج للمتابعات نجاح العملية حيث تبين بعد فحص انسجة الورم انه من السرطانات الخبيثه وقد تم استئصاله بالكامل ولله الحمد والمنه.

ويتميز مركز الجراحات التخصصية بالمدينة الطبية بالقيام بمثل هذا النوع من العمليات النادره وغيرها الكثير نظير ما تمتلكة المدينة الطبية من كفاءات ذات تأهيل عالي وإمكانات على أحدث مستوى تضاهي مثيلاتها بالعالم بدعم كبير توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين ووزارة الصحة للرعاية الصحية للمواطنين والمقيمين وزوار بيت الله الحرام وتقديم كل ما من شأنه تسهيل الحصول على خدمة طبية متميزة ذات جودة عالية ضمن رؤية ٢٠٣٠ الطموحة.