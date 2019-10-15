مستشفى الصحة النفسية بالأحساء يحتفل بمناسبة اليوم العالمي للمسنين

سعيد العجل(صدى):

إحتفل مستشفى الصحة النفسية بالأحساء باليوم العالمي للمسنين والذي يصادف شهر إكتوبر الحالي.

وجاء الإحتفال بهذه المناسبة من خلال إقامة معرض في مبنى العيادات الخارجية بحضور مدير المستشفى الدكتور أنور بن حمد المسعد والمساعد العلاجي الدكتورة فاطمة المحيش حيث قدم من خلال أركانه النصائح والإرشادات حول النظام الغذائي والنشاط الرياضي في هذه المرحلة العمرية وأهمية الإحتفال بهذه الفئة

كما وأقيمت محاضرة طبية بهذه المناسبة بعنوان (الزهايمر) للدكتورة فاطمة بقاعة المحاضرات بمبنى العيادات الخارجية.