أسعار النفط تواصل خسائرها بفعل بيانات ضعيفة
انخفضت أسعار النفط اليوم الثلاثاء بعد خسائر كبيرة تكبدتها في الجلسة السابقة، في الوقت الذي فاقمت فيه بيانات ضعيفة من الصين نُشرت على مدى يومين المخاوف بشأن نمو الطلب على الطاقة لدى أكبر مستورد في العالم للنفط الخام.
وبحلول الساعة 0527 بتوقيت جرينتش، تراجع خام القياس العالمي برنت 0.79 بالمئة إلى 58.88 دولار للبرميل.
بينما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 40 سنتا أو 0.75 بالمئة إلى 53.19 دولار للبرميل.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 84580 ] نشر منذ 8 دقائق
الله يكون باالعون ..