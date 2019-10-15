مدير مركز التنمية الاجتماعية بمكة يدشّن وحدة العمل التطوعي بتعاوني أجياد

سعيد العجل(صدى):

دشّن المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بأجياد في مكة المكرمة، وحدة العمل التطوعي, يوم أمس الاثنين, برعاية وتشريف سعادة مدير مركز التنمية الاجتماعية بمكة المكرمة, و بحضور عدد من ممثلي القطاعات الحكومية والأهلية وقيادات العمل الخيري والتطوعي بمكة المكرمة.

وتخلل حفل التدشين الذي أقيم بمقر المكتب بمجمع الموسى الخيري في حي الهجرة, عدداً من الفقرات ابتدأت بتلاوة آيات من القرآن الكريم, ثم العروض المرئية, وكلمة المكتب, وتعريف بوحدة التطوع, وكلمة الراعي, ومراسم التدشين.

وأوضح نائب رئيس مجلس إدارة مكتب أجياد للدعوة الدكتور عصام بن هاشم الجفري أن وحدة العمل التطوعي بالمكتب تهدف إلى نشر وتعزيز ثقافة العمل التطوعي في مجال الدعوة والإرشاد, من خلال الإشراك الأمثل للمتطوعين وإدارتهم وتحفيزهم وتمكينهم, وبناء الفرق التطوعية المتخصصة للمساهمة الفاعلة في تحقيق رؤى وتطلعات القيادة الرشيدة.

من جانبه أكد مدير مركز التنمية الاجتماعية بمكة المكرمة الأستاذ ساعد بن محيل السواط, أن هذا التدشين يعد الأول على مستوى المكاتب التعاونية بالعاصمة المقدسة, التي تساهم في مأسسة العمل التطوعي بمكة من خلال تهيئة الفرص التطوعية وتمكين المتطوعين لخدمة ضيوف الرحمن خلال موسمي الحج والعمرة تحقيقاً لرؤية المملكة 2030 .

واختتم السواط تصريحه بالشكر والثناء لإدارة مكتب أجياد للدعوة على مبادرتهم بتدشين وحدة التطوع, متمنياً التوفيق والسداد للقائمين على أعمال المكتب التي تقدم برامجه لدعوة وتوعية الحجاج والمعتمرين وسكان منطقة الحرم المكي.

وفي نهاية الحفل تمّ تكريم الضيوف والمشاركين بدروع تذكارية, ثم تناول الجميع طعام العشاء على مائدة المكتب.