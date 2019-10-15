أبرزهم الليمون وخل التفاح.. وصفات تساعدك في التغلب على رائحة الشعر الكريهة

متابعة- أميرة خالد(صدى):

تواجه بعض النساء مشكلة انبعاث ” رائحةٍ كريهةٍ ” من فروة رؤوسهنّ أو من خصل شعرهنّ، وهو الذي يتسبب لهم في الإحراج؛ لذا سنستعرض أبرز الوصفات التي يمكن أن تساعد النساء في التغلب على هذه الرائحة.

• زيت شجرة الشاي

تتضمّن 6 قطرات من زيت شجرة الشاي + 1-2 ملعقة كبيرة من زيت الجوجوبا أو زيت اللوز الحلو.

ط يمكن الاستعانة بتلك التركيبة مرةً أو مرتين يوميًا، حيث تساعد على مكافحة الميكروبات التي تُسَبِّب الرائحة الكريهة.

• زيت النيم

تتضمّن 5-6 قطرات من زيت النيم + 1-2 معلقة كبيرة من أي زيت ناقل، ويمكن الاستعانة بتلك التركيبة مرةً أو مرتين يوميًا.

حيث تتسم تلك التركيبة بخواصها المضادة للميكروبات وتساعد على إزالة الميكروبات التي تتكاثر باستمرار.

• عصير الليمون

يُمكن مزج 2 معلقة كبيرة من عصير الليمون مع 1 إلى 2 كوب من المياه الدافئة، ويمكن الاستعانة بتلك التركيبة مرتين أسبوعيًا.

حيث تترك على فروة الرأس والشعر لبضع دقائق، لكونها تتميّز بخصائصها المضادة للبكتيريا والقشرة.

• زيت الثوم

يُمكن مزج من 4 إلى 5 فصوص ثوم مع 2 معلقة كبيرة من زيت جوز الهند، ويمكن وضع المزيج على فروة الرأس وبمقدارٍ أقل على خصل الشعر وذلك لمدة 30 دقيقة على الأقل قبل شطفهما.

ويمكن الاستعانة بهذا المزيج مرة إلى مرتين أسبوعيًا لضمان الحصول على أفضل نتائج، حيث تتميز مركبات الكبريت الموجودة بالثوم بخصائص مضادة للبكتيريا والفطريات تحد من الرائحة الكريهة.

• خل التفاح

مزج نصف كوبٍ من خل التفاح مع 2 كوب من المياه، ويمكن غسل الشعر بمنظف معتدل ثم استخدام المزيج السابق للشطف النهائي.

ويمكن الاستعانة بتلك الطريقة مرة أو مرتين أسبوعيًا، حيث يتّسم خل التفاح بطبيعته المضادة للبكتيريا، ما يجعله يساعد في مكافحة البكتيريا التي تعيش على فروة الرأس.