جامعة الملك خالد تعلن عن 4 وظائف شاغرة بـ عقد سنوي
كشفت الإدارة العامة للموارد الذاتية بجامعة ” الملك خالد ” ، عن طرح المسابقة الوظيفة لعدد أربع وظائف بالمرتبة الثامنة ” عقد سنوي ” ، وذلك وفقًا للشروط التالية:
• شروط مسابقة وظائف الادارة العامة للموارد الذاتية
– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية ” رجال فقط ” .
– أن لا يكون المتقدم على رأس العمل الحكومي.
– أن يكون المتقدم حسن السيرة والسلوك.
– أن يكون غير محكوم بحد شرعي أو بالسجن في جريمة مخلة بالشرف أو الامانة .
– أن يكون المتقدم لائقًا صحيًا.
– أن يجتاز الاختبار التحريري والمقابلة الشخصية.
• المستندات المطلوبة
– صورة من الهوية الوطنية .
– صورة من المؤهل العلمي المطلوبة لشغل الوظائف مع إرفاق المعادلة إذا كان المؤهل صادر من جامعة غير سعودية.
– صور من شهادات الخبرة مع شهادة التسجيل في التأمينات الإجتماعية.
• طريقة التقديم على المسابقة
– حفظ صور المستندات المطلوبة على جهاز المتقدم قبل البدء في عملية التسجيل،ويجب أن تكون بصيغة (PDF) ومن ثم ارفاقها وسيتم حذف اي طلب لم يرفع المستندات بالشكل المطلوب.
– التسجيل على موقع الجامعة الإلكترني هنا .
كما أشارت إلى أن المسابقة متاحة من يوم السبت الموافق 20 /02 /1441هـ، حتى نهاية يوم الاثنين الموافق 22 /02 /1441هـ.
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