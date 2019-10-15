جامعة الملك خالد تعلن عن 4 وظائف شاغرة بـ عقد سنوي

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت الإدارة العامة للموارد الذاتية بجامعة ” الملك خالد ” ، عن طرح المسابقة الوظيفة لعدد أربع وظائف بالمرتبة الثامنة ” عقد سنوي ” ، وذلك وفقًا للشروط التالية:

• شروط مسابقة وظائف الادارة العامة للموارد الذاتية

– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية ” رجال فقط ” .

– أن لا يكون المتقدم على رأس العمل الحكومي.

– أن يكون المتقدم حسن السيرة والسلوك.

– أن يكون غير محكوم بحد شرعي أو بالسجن في جريمة مخلة بالشرف أو الامانة .

– أن يكون المتقدم لائقًا صحيًا.

– أن يجتاز الاختبار التحريري والمقابلة الشخصية.

• المستندات المطلوبة

– صورة من الهوية الوطنية .

– صورة من المؤهل العلمي المطلوبة لشغل الوظائف مع إرفاق المعادلة إذا كان المؤهل صادر من جامعة غير سعودية.

– صور من شهادات الخبرة مع شهادة التسجيل في التأمينات الإجتماعية.

• طريقة التقديم على المسابقة

– حفظ صور المستندات المطلوبة على جهاز المتقدم قبل البدء في عملية التسجيل،ويجب أن تكون بصيغة (PDF) ومن ثم ارفاقها وسيتم حذف اي طلب لم يرفع المستندات بالشكل المطلوب.

– التسجيل على موقع الجامعة الإلكترني هنا .

كما أشارت إلى أن المسابقة متاحة من يوم السبت الموافق 20 /02 /1441هـ، حتى نهاية يوم الاثنين الموافق 22 /02 /1441هـ.