موعد طرح آيفون «إس إي 2» الجديد والكشف عن السعر والمواصفات

وكالات(صدى):

كشف الخبير التقني الشهير مينغ شي كو ، عن مواصفات وسعر عاتف آيفون المرتقب ” إس إي 2 ” ، والذي سيغرق السوق بـ 2إلى 4 مليون نسخة شهرياً ، ويبدأ طرحه خلال الربع الأول من العام المقبل 2020.

ووفقاً لموقع ” ذا فيرج ” التقني ، فإن سعر الهاتف المرتقب لن يزيد عن 399 دولار أميركي ، مع مواصفات لا تختلف كثيراً عن آيفون 8 .

وسيتم طرح الهاتف بالألوان “الفضي والرمادي والأحمر ” ، مع ميزات تقنية أخرى ، حيث يتمتع بسعة تخزين من 64 إلى 128 جيجا بيت ، وذاكرة وصول عشوائية 3 جيجا بايت وشريحة أي 13 ، مع عدم دمج ميزة “اللمس ثلاثي الأبعاد ” .