بالصور.. نادي التمريض الطلابي يفعل حملة رعونا صغارا لنرعاهم كبارا

عبير شفلوت (صدى):

شارك طلاب و طالبات نادي التمريض الطلابي بجامعة أم القرى و لجنة شؤون الأسره اليوم العالمي للمسنين بحملة عنوانها ” رعوناً صغاراً لنرعاهم كباراً ” والتي جاء هدفها لتوضيح الأمراض المزمنه المصاحبة لتقدم العمر كذلك طرق الحفاظ على امنهم وسلامتهم داخل المنزل .

اذ فُعلت الحملة في مكة مول بحضور عميد شؤون الطلاب الدكتور عمر سراج سنبل ووكيل العمادة للأنشطة الطلابية الدكتور ياسر الحازمي .

وذكرت احدى طالبات التمريض المشاركة سُعدت بمشاركتي و تفعيل مثل هذه الحملات ، اذ تأتي بدورها مكانه كبار السن في حياتنا ، وذكرت إني موقنه تماماً ان سر السعادة يكمن بالعطاء .

بالأضافة لمشاركة قائدات الحملة ، أنمار بريسالي ، منصور المنعمي ، سارة مياجان ، جمانة الحرازي وذلك تحت إشراف الدكتورة سناء السلمي .

الجدير بالذكر اقُيم على هامش الحملة زيارة مستشفى النور وتوزيع هدايا تذكارية لكبار السن .