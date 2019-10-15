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  3. بالصور.. نادي التمريض الطلابي يفعل حملة رعونا صغارا لنرعاهم كبارا

بالصور.. نادي التمريض الطلابي يفعل حملة رعونا صغارا لنرعاهم كبارا

بالصور.. نادي التمريض الطلابي يفعل حملة رعونا صغارا لنرعاهم كبارا
عبير شفلوت (صدى):

شارك طلاب و طالبات نادي التمريض الطلابي بجامعة أم القرى و لجنة شؤون الأسره اليوم العالمي للمسنين بحملة عنوانها ” رعوناً صغاراً لنرعاهم كباراً ” والتي جاء هدفها لتوضيح الأمراض المزمنه المصاحبة لتقدم العمر كذلك طرق الحفاظ على امنهم وسلامتهم داخل المنزل .

اذ فُعلت الحملة في مكة مول بحضور عميد شؤون الطلاب الدكتور عمر سراج سنبل ووكيل العمادة للأنشطة الطلابية الدكتور ياسر الحازمي .

وذكرت احدى طالبات التمريض المشاركة سُعدت بمشاركتي و تفعيل مثل هذه الحملات ، اذ تأتي بدورها مكانه كبار السن في حياتنا ، وذكرت إني موقنه تماماً ان سر السعادة يكمن بالعطاء .

بالأضافة لمشاركة قائدات الحملة ، أنمار بريسالي ، منصور المنعمي ، سارة مياجان ، جمانة الحرازي وذلك تحت إشراف الدكتورة سناء السلمي .

الجدير بالذكر اقُيم على هامش الحملة زيارة مستشفى النور وتوزيع هدايا تذكارية لكبار السن .

 


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