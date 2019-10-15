أسباب ظهور الإنتفاخ تحت العينين وأفضل الطرق للتخلص منه

أميرة خالد(صدى):

يعاني البعض من ظهور الأكياس أو الإنتفاخات أسفل العين خاصةً عند الإستيقاظ مبكراً ، مما يفسد إطلالة الوجه ويعطي إيحاء كبير بدخول مرحلة الشيخوخة .

ووفقاً للأطباء فإن أكياس العين تظهر نتيجة لعدة عوامل ، أبرزها نقص الكولاجين بالبشرة مما يظهر ترهل الجلد وتجمع السوائل تحته مسبباً الإنتفاخ .

كما يعتبر قلة النوم والإجهاد والتدخين من أكثر الأسباب شيوعاً ، فضلاً عن الدخول في مرحلة الشيخوخة التي تزيد الأمر سوء .

وعلاج تلك الإنتفاخات ليس مستحيل ، فقد أصبح متاح بمجرد معرفة السبب وراه ، على النحو التالي :

1- إذا كانت الشيخوخة أو نقص الكولاجين وراء ظهورها ، فيمكن اللجوء إلى الحل التجميلي كشد الجلد ، أو جراحة تجميلية بسيطة يحددها الطبيب .

2- يجب أن تحصلي على عدد ساعات النوم الكافية وتبذلي مجهود غير مبالغ فيه .

3- تجنبي السوائل قبل النوم .

4- قللي من الأملاح في الطعام

5- ابتعدي عن المدخنين والأماكن التي ينتشربها التلوث أو الدخان .