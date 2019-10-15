مراسلة لبنانية تنهار على الهواء بسبب النيران التي تجتاح بلادها
تشهد مدينة الشوف اللبنانية حرائقا ضخمة، حيث وصلت النيران إلى منازل السكان وبعض محطات الوقود الموجودة على الطريق السريع فى المنطقة، ما أدى إلى حركة نزوح كبيرة من البعض وإضطرار البعض الأخر إلى إفتراش الطرقات.
وظهرت مراسلة قناة الجديد اللبنانية، منهارة من البكاء، بعد محاصرة النيران للمنازل.
وقامت وحدات الوقاية من الحرائق اللبنانية بتوجيه نداء إستغاثة لجميع مؤسسات الدولة وعلى رأسها الجيش اللبناني وأمن الدولة و الأمن العام والأمن الداخلى.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 84568 ] نشر منذ 1 ساعة
اقضوا على حزب اللات وزعيمه نصر الشيطان في بلدكم ، وتنطفيء نيرانكم الحارقه لكم ولبلدكم ..
ابو احمد[ عدد التعليقات: 50 ] نشر منذ 58 دقيقة
يروي ان الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام يقول عند الحريق ” الَّلهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ التَّرَدِّي وَالهَدمِ وَالغَرَقِ وَالحَرِيقِ ، وَأَعُوذُ بِكَ أَن يَتَخَبَّطَنِي الشَّيطَانُ عِندَ المَوتِ “
ابو عمار[ عدد التعليقات: 29532 ] نشر منذ 41 دقيقة
لا حول ولا قوة الا بالله
ايش سببها ومن الفاعل
احتمال حزب المجوز لكي ينفذ عملية ما في لبنان اما قتل او خطف او سرقه
كل مشاكل لبنان من ايران عن طريق ابو زميره المجوسي
أبو عمر[ عدد التعليقات: 163 ] نشر منذ 20 دقيقة
أينما حلت إيران تحل المصائب والكوارث