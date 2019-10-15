مراسلة لبنانية تنهار على الهواء بسبب النيران التي تجتاح بلادها

بيروت(صدى):

تشهد مدينة الشوف اللبنانية حرائقا ضخمة، حيث وصلت النيران إلى منازل السكان وبعض محطات الوقود الموجودة على الطريق السريع فى المنطقة، ما أدى إلى حركة نزوح كبيرة من البعض وإضطرار البعض الأخر إلى إفتراش الطرقات.

وظهرت مراسلة قناة الجديد اللبنانية، منهارة من البكاء، بعد محاصرة النيران للمنازل.

وقامت وحدات الوقاية من الحرائق اللبنانية بتوجيه نداء إستغاثة لجميع مؤسسات الدولة وعلى رأسها الجيش اللبناني وأمن الدولة و الأمن العام والأمن الداخلى.