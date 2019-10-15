رقم أسطوري جديد..كريستيانو رونالدو يسجل الهدف الـ 700

نواف السالم(صدى):

نجح النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، رسميًا في تسجيل رقمًا أسطوريًا بوصوله إلى الهدف الرسمي رقم 700 على مدار مسيرته الكروية سواء مع منتخب البرتغال أوالأندية التي لعب لها.

وجاء الهدف رقم 700 لرونالدو في الدقيقة 72، بالمباراة التي شهدت تفوق أوكرانيا 2/1 على البرتغال في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأوروبية يورو 2020.

وجاءت أهداف رونالدو الـ700 في 974 مباراة، مع كل من: سبورتينغ لشبونة ومانشستر يونايتد وريال مدريد ويوفنتوس، ومنتخب بلاده.