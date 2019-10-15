الحوثيون يختطفون 90 يمنيًا من صالة عزاء

صنعاء‎(صدى):

لأسباب لم يتم الكشف عنها، تفاجأ يمنيون، باقتحام مسلحين من مليشيا الحوثي الإرهابية، أمس الاثنين، صالة عزاء في محافظة ذمار الخاضعة لسيطرة المليشيات، واختطفوا نحو 90 مواطنًا.

وهاجمت المليشيا الصالة، أثناء مراسم عزاء، الذي يعود لشخص كان مختطفًا لدى مليشيات الحوثيين، واقتادوا نحو 90 شخصًا إلى قسم شرطة الوحدة.

يذكر أن مليشيات الحوثي كانت قد أفرجت عن المعزى به العام الماضي، ضمن صفقة تبادل أسرى بين الحكومة اليمنية والحوثيين، بعد تعرضه للتعذيب، ما أسفر عن إصابته بأمراض متعددة، أدت لاحقًا إلى وفاته.