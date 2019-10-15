العثور على جثة فتاة فلسطينية متحللة مدفونة في منزلها

القدس(صدى):

بعد اهتفاء دام شهر كاملا، عثرت الشرطة الفلسطينية في غزة، مساء أمس الاثنين، على جثة متحللة لفتاة، تم دفنها في منزلها بمدينة بيت لاهيا شمال قطاع غزة.

وأوضح المتحدث باسم الشرطة أنه تم العثور على جثة الفتاة 31 عاما، والمختفية منذ شهر تقريباً، مدفونة في بيتها.

وأشار إلى أن التحقيقات جارية حالياً مع والدها لمعرفة ملابسات الحادثة، بحضور النائب العام والطب الشرعي والأدلة الجنائية والمباحث العامة والشرطة في مكان سكنها في منطقة الشيماء في مدينة بيت لاهيا.

يذكر أن الآونة الأخيرة شهدت العديد من حالات الانتحار في عدة محافظات بقطاع غزة، وسط مطالبات حقوقية وقانونية بتحسين الظروف المعيشية المعقدة.