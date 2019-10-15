فيديو لجورج قرداحي وإعلامية لبنانية يدهسان العنب بأقدامهما يغضب المشاهدين

بيروت(صدى):

أثارت الإعلامية اللبنانية كارلا حداد، غضب مشاهدين برنامجها Fi male على فضائية ”LBCI“ اللبنانية.

واستضافت الإعلامية اللبنانية مواطنها جورج قرداحي، وقاما بدهس العنب بأقدامهما على الهواء، لعمل العصير على الطريقة القديمة، وهو ما قام به قرداحي دون أن يخلع حذاءه.

وظهرت الإعلامية اللبنانية أثناء خلعها حذاءها، وقامت بدهس العنب وهي ترقص على أنغام إحدى أغاني الفنانة كارول سماحة.

واستنكر كثيرون التعامل بهذا الشكل مع الغذاء الذي هو نعمة من الله ويجب عدم إهانتها.