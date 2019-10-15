بالفيديو..ياسر المسحل يشتكي نظيرة الفلسطيني لرئيس الوزراء

ماجد محمد(صدى):

اشتكى ياسر المسحل رئيس اتحاد كرة القدم، نظيرة الفلسطيني جبريل الرجوب لرئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية.

وقال المسحل خلال كلمته بالاحتفالية التي أقامتها الرئاسة الفلسطينية احتفالا ببعثة الأخضر بمقر الرئاسة في رام الله، إنه لديه شكوى من الرجوب، بسبب (كرمه الشديد).

وأضاف: جبريل الرجوب أغرقنا بكرمه، هذا الرجل أعرفه قبل سنوات، لكن من قبل قدومنا وبعد قدومنا إلى فلسطين وفر لنا العديد من التسهيلات والعديد من التجهيزات، فعلا في السفر يكتشف معدن الرجال.

ووجه المسحل الشكر لكل المسؤولين في فلسطين، على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة وتسهيل جميع الأمور من أجل راحة المنتخب.

وحضر الاحتفال أعضاء القيادة الفلسطينية وعدد من الوزراء وقادة الأجهزة الأمنية وعدد من أهالي القدس.

يذكر أن بعثة الأخضر وصلت إلى فلسطين، الأحد الماضي، لخوض ثالث مباراة في التصفيات المشتركة المؤهلة إلى كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.

شاهد أيضًا: