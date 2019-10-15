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  3. محمد الدويّش : النصر في البطولة العربية خرج بسبب الحكم

محمد الدويّش : النصر في البطولة العربية خرج بسبب الحكم




تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 257 ] نشر منذ 1 ساعة

خرج النصر بكمية أهداف وصلت إلى مستوى غير مقبول من فرق مجموعته وأختلاف الحكام !! ارحمنا وارحم الجمهور النصراوي وبطل تبرير أعذار غير حقيقية . نسيت عمر هوساوي كان نقطة وثغرة مفتوحة 360 درجة وفرشخوه ،وتقول الحكام .. بطل كذب وخليك منطقي !!!

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