محمد الدويّش : النصر في البطولة العربية خرج بسبب الحكم

الإثنين 14
أكتوبر
خرج النصر بكمية أهداف وصلت إلى مستوى غير مقبول من فرق مجموعته وأختلاف الحكام !! ارحمنا وارحم الجمهور النصراوي وبطل تبرير أعذار غير حقيقية . نسيت عمر هوساوي كان نقطة وثغرة مفتوحة 360 درجة وفرشخوه ،وتقول الحكام .. بطل كذب وخليك منطقي !!!
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نصراوي عتيد[ عدد التعليقات: 257 ] نشر منذ 1 ساعة
خرج النصر بكمية أهداف وصلت إلى مستوى غير مقبول من فرق مجموعته وأختلاف الحكام !! ارحمنا وارحم الجمهور النصراوي وبطل تبرير أعذار غير حقيقية . نسيت عمر هوساوي كان نقطة وثغرة مفتوحة 360 درجة وفرشخوه ،وتقول الحكام .. بطل كذب وخليك منطقي !!!