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بعد قرار الضريبة..مقاهي ومطاعم توقف تقديم منتجات التبغ

بعد قرار الضريبة..مقاهي ومطاعم توقف تقديم منتجات التبغ
علي القحطاني(صدى):

بالتزامن مع اعتماد قرار تطبيق الضريبة بنسبة ١٠٠ ٪ على وجبات المطاعم التي تقدم التبغ، أقدمت بعض المقاهي والمطاعم على وقف تقديم منتجات التبغ مكتفية بالأطعمة والمشروبات.

ويأتي ذلك نظرا لخوف أصحاب بعض المقاهي والمطاعم من الخسائر التي قد تلحق بها من جراء تطبيق الضريبة، بسبب عزوف الزبائن.

يذكر أن القرار يلزم جميع المنشآت المصرح لها بتقديم منتجات التبغ بتوفير نظام محاسبي، يتوافق مع متطلبات تنفيذ تحصيل الرسوم داخل المدن وخارجها.

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