تأهل منتخب أوكرانيا إلى يورو 2020

ماجد محمد(صدى):

نجح منتخب أوكرانيا في الوصول إلى نهائيات كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم “ يورو 2020 ” بعد الفوز على ضيفه البرتغالي 2-1 في الجولة 7 من مباريات المجموعة الثانية.

وفي المباراة الأخرى بالمجموعة ذاتها فازت صربيا على مضيفتها ليتوانيا 2-1.

واحتل منتخب أوكرانيا صدارة المجموعة الثانية برصيد 19 نقطة من 7 مباريات مقابل 11 نقطة للبرتغال في المركز الثاني من ست مباريات وعشر نقاط لصربيا صاحبة المركز الثالث من ست مباريات فيما تأتي لوكسمبورغ في المركز الرابع بأربع نقاط من ست مباريات وتتذيل ليتوانيا الترتيب برصيد نقطة واحدة من سبع مباريات.

و تقدم منتخب أوكرانيا بهدفين في الشوط الأول عن طريق رومان ياريمتشيوك في الدقيقة السادسة وأندريه يارمولنكو في الدقيقة 27، وفي الشوط الثاني تكفل كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس بتسجيل الهدف الوحيد للبرتغال من ضربة جزاء في الدقيقة 72 تزامنت مع طرد الأوكراني تاراس ستيبانينكو.

وفي فيلنيوس، تقدم منتخب صربيا بهدفين حملا توقيع ألكسندر ميتروفيتش في الدقيقتين 48 و53 ثم رد دوناتاس كازلوسكاس بهدف لمنتخب ليتوانيا في الدقيقة 79.

واكتسحت إنجلترا مضيفتها بلغاريا بسداسية نظيفة اليوم الإثنين، في صوفيا، ضمن منافسات المجموعة الأولى من التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس أوروبا 2020.

وباتت إنجلترا في حاجة إلى نقطة واحدة من مواجهتها لمونتينيغرو الشهر المقبل، على ملعب ويمبلي في لندن، لبلوغ النهائيات، علماً بأنها تستضيف الدورين نصف النهائي والنهائي من البطولة القارية صيف عام 2020.

ونجحت إنجلترا في استعادة توازنها بعد عرضها المخيب أمام التشيك وخسارتها أمام الاخيرة 1-2 الجمعة الماضي.

ورفعت إنجلترا رصيدها إلى 15 نقطة في صدارة المجموعة متقدمة بفارق 3 نقاط عن تشيكيا و4 نقاط عن كوسوفو الفائزة على مونتينيغرو 2-0 في هذه الجولة وذلك قبل نهاية التصفيات بجولتين.