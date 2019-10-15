شاهد.. إشعال النار في « ساهر » بجدة

نايف السالم(صدى):

وثّق مقطع فيديو، قيام مجهول بإشعال النار في جهاز الرصد الآلي «ساهر»، وذلك في شارع الميه الرابط بين حي الحمدانية والفروسية بمحافظة جدة.

واستنكر موثِّق الفيديو، العبث الذي حدث في جهاز الرصد، مطالبًا في إعادة النظر في السرعة المحددة لهذا الطريق والمقدرة بـ80 كم، مؤكدأ أن الطريق لا يوجد بجوانبه منطقة سكنية.

يذكر أن عقوبة الاعتداء عمدًا على الأموال أو الممتلكات العامة أو الخاصة بأي وسيلة من وسائل الإتلاف بما يزيد قيمة التالف على خمسة آلاف ريال، يعد جريمة كبيرة موجبة للتوقيف، ما لم يتم تسديد قيمة التالف أو يتنازل صاحب الحق الخاص.

فيما تنص المادة الخامسة من نظام حماية المرافق العامة، على أنه « يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن سنتين وبغرامة لا تتجاوز مائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد إتلاف أي من تمديدات أو منشآت المرافق العامة أو تعمد قطعها أو تعطيلها سواء كان الفاعل أصليا أو شريكا » .