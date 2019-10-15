الرئاسة الفلسطينية تحتفي ببعثة الأخضر في رام الله

ماجد محمد(صدى):

أقامت الرئاسة الفلسطينية، مساء الأحد، احتفالا ببعثة المنتخب السعودي وذلك بمقر الرئاسة الفلسطينية في رام الله بحضور رئيس مجلس الوزراء الفلسطيني الدكتور محمد اشتية ورئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل وأمين عام الاتحاد إبراهيم القاسم وأعضاء مجلس الإدارة الدكتور خالد بن مقرن، ونزيه النصر، ونعيم البكر، والمهندس عبدالعزيز العفالق، ومعيض الشهري، وإداريي المنتخب الوطني.

وأبدى رئيس مجلس الوزراء الفلسطيني الدكتور محمد اشتية، سعادته بتواجد بعثة المنتخب السعودي في فلسطين متمنيا التوفيق للمنتخبين.

وقدم اللواء جبريل الرجوب رئيس اتحاد الكرة الفلسطيني شكره وتقديره للقيادة السعودية وللهيئة العامة للرياضة وللاتحاد السعودي على وجود المنتخب السعودي في فلسطين وهو ما يؤكد على عمق العلاقة بين الدولتين.

من جانبه، قدم رئيس الاتحاد السعودي ياسر المسحل شكره وتقديره لفخامة الرئيس الفلسطيني محمود عباس وللاتحاد الفلسطيني على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة وتسهيل جميع الأمور من أجل راحة المنتخب.

وفي ختام الاحتفال تبادل رئيسا الاتحادين السعودي والفلسطيني الدروع التذكارية.

وحضر الاحتفال أعضاء القيادة الفلسطينية وعدد من الوزراء وقادة الأجهزة الأمنية ورجال الدين ووفد رفيع المستوى من أهالي القدس.