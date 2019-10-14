المصارع كونور ماكغريغور متهم بالتحرش بفتاة في موقف سيارات

ماجد محمد(صدى):

وقع المصارع الإيرلندي كونور ماكغريغور البطل السابق لمنظمة (UFC) للفنون القتالية المختلطة (MMA) في وزنين مختلفين، في مأزق جديد بعد اتهامه بالتورط في قضية تحرش جنسي من جديد.

وادعت فتاة بأنها تعرضت للتحرش من قبل ماكغريغور عند موقف للسيارات في أحد أحياء العاصمة دبلن.

وبدأت الشرطة الإيرلندية التحقيق في الحادثة، وتنوي التحدث مع المتهم قريبًا.

وتعد هذه المرة الثانية التي يتهم فيها ماكغريغور بالتحرش الجنسي خلال 12 شهرًا، فقد ادعت سيدة أخرى، لم تكشف عن اسمها، أن كونور اعتدى عليها العام الماضي، في فندق ”بيكون“ في دبلن.

وعلى الرغم من تحدث وسائل إعلام محلية عن حادثة الاعتداء الجنسي تلك، إلا أنها لم تذكر اسم ماكغريغور ولم تشر إلى تورطه في الحادثة، وذلك لأن قانون البلاد لا يسمح بتسمية المتورطين في جرائم الاغتصاب، حتى تثبت التهمة عليهم.