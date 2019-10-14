ترامب يهدد أردوغان: جاهز لتدمير اقتصاد تركيا

واشنطن(صدى):

علق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الإثنين، على العملية العسكرية التركية في شمال سوريا.

وقال ترامب: على أتم الاستعداد لتدمير اقتصاد تركيا إذا واصل قادتها هذا الطريق الخطر والمدمر.

وأكد ترامب على إنه سيصدر قريبا أمرا تنفيذيا بفرض عقوبات على مسؤولين أتراك حاليين وسابقين.

وأضاف: سنوقف محادثات بشأن اتفاق تجارة مع تركيا بـ مئة مليار دولار.

وتابع : على تركيا عدم تهديد الإنجازات الأميركية ضد داعش في سوريا.

واستكمل: الهجوم التركي شمال شرق سوريا يهدد السلام والأمن والاستقرار في المنطقة .

كما طالب تركيا بضمان أمن المدنيين وسائر الأقليات شمال شرق سوريا، محملا تركيا مسؤولية معتقلي داعش في السجون شمال شرق سوريا.

وأضاف : لا يبدو أن تركيا تخفف من أثر الأزمة الإنسانية الناجمة عن اجتياحها لشمال شرق سوريا.