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شاهد.. عبدالله الربيعة يُقبل رأس مستشار خادم الحرمين الشريفين

شاهد.. عبدالله الربيعة يُقبل رأس مستشار خادم الحرمين الشريفين
علي القحطاني(صدى):

وثق فيديو لافتة إنسانية رائعة للمشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله الربيعة ؛ الذي قبل رأس الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين.

وجاءت هذه اللافتة خلال تكريم ” ربيعه ” وتتويجه بجائزة الاعتدال في دورتها الثالثة؛ لما قدم من جهود أثناء قيادته للفرق الطبية التي فصلت التوائم السيامية من مختلف الأعراق والديانات، إضافة لتعزيزه الصورة الذهنية الإيجابية للمملكة.

وصمم ” ربيعة ” على تقبيل رأس الأمير خالد الفيصل مؤكًا أنه ما قدم للوطن إلا القليل.


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