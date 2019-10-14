شاهد.. عبدالله الربيعة يُقبل رأس مستشار خادم الحرمين الشريفين

علي القحطاني(صدى):

وثق فيديو لافتة إنسانية رائعة للمشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله الربيعة ؛ الذي قبل رأس الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين.

وجاءت هذه اللافتة خلال تكريم ” ربيعه ” وتتويجه بجائزة الاعتدال في دورتها الثالثة؛ لما قدم من جهود أثناء قيادته للفرق الطبية التي فصلت التوائم السيامية من مختلف الأعراق والديانات، إضافة لتعزيزه الصورة الذهنية الإيجابية للمملكة.

وصمم ” ربيعة ” على تقبيل رأس الأمير خالد الفيصل مؤكًا أنه ما قدم للوطن إلا القليل.