روحاني يستفز أمريكا: مستعد للتضحية ومقابلة ترامب !

طهران(صدى):

واصل الرئيس الإيراني حسن روحاني استفزاز أمريكا بتصريحاته المثيرة للجدل؛ على خلفية توتر العلاقات فيما بينهم.

وأوضح روحانه إنه مستعد للقاء نظيره الأمريكي دونالد ترامب في حال قامت الولايات المتحدة بإلغاء العقوبات الشديدة على إيران.

وقلب روحاني خلال مؤتمر صحافي عقده مع وسائل الإعلام المحلية والأجنبية في طهران، يوم الإثنين: مستعد للتضحية والقبول بالمحادثات مع الرئيس الأمريكي، إذا كان هذا اللقاء في مصلحة إيران، وإذا رفعت الولايات المتحدة العقوبات فنحن على استعداد للتفاوض.

ووصف روحاني نظيره الأمريكي دونالد ترامب بأنه شخصية متناقضة تصعّب من تحقيق ذلك (رفع العقوبات)، فهو غير موثوق ويغيّر مواقفه باستمرار.

وفيما يخض غزو تركيا لسوريا قال :طهران تتفهم أن لدى تركيا مخاوف أمنية خاصة بها لكن لا نقبل الطريقة التي تتصرف بها في شمال سوريا.