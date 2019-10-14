فرع العمل بالقصيم يقيم ملتقى المسؤولية الاجتماعية تنمية واستدامة

محمد السعران(صدى):

على شرف سعادة مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة القصيم الدكتور / فهد بن محمد المطلق ، أقيم ملتقى المسؤولية الاجتماعية ورؤية المملكة 2030 “تنمية واستدامة” بمنطقة القصيم في مقر مركز التنمية الاجتماعية يوم الاثنين الموافق 1441/2/15 ببريدة .

حيث افتتح مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في القصيم الدكتور / فهد بن محمد المطلق الملتقى وتحدث عن اهمية المسؤولية الاجتماعية وعن الشراكات التي تعتمد على المسؤولية بين القطاع العام والقطاع الخاص وكذلك القطاع غير الربحي ، معربا عن سعادته بهذه النواة الحيوية المجتمعية .

ومن جهه عبر مدير عام إدارة المسؤولية الاجتماعية بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية الاستاذ / فيصل اليوسف

في حديثه عن استراتيجية المسؤولية الاجتماعية و دور الشراكه المستدامه في دعم المسؤولية الاجتماعية المؤسسية ودور الشركات والمؤسسات في بناء واستدامة مشاريع المسؤولية الاجتماعية .

عند بداية المحاضرة تطرق الدكتور/ الرمضي الصقري عن المسؤولية الاجتماعية في أكثر من مجال يدور حول مفهوم المسؤولية الاجتماعية وجمالياتها وركز على دور الاعلام في دعم برامج المسؤولية الاجتماعية وعرض تجارب المسؤولية الاجتماعية وقصص النجاح وابرز الممارسات حول المسؤولية الاجتماعية .

الجدير بالذكر انه تم تدشين أول جمعية للمسؤولية الاجتماعية في منطقة القصيم “جمعية الجودة والإنجاز” للمسؤولية الاجتماعية بمحافظة عنيزة ، وتم تدشينها وتسليم رئيس مجلس الإدارة الاستاذه / ريم الحسين رخصة الجمعية من قبل الدكتور / فهد المطلق ، وكذلك تسجيل العديد من الانجازات في الملتقى، وتوقيع العديد من الشراكات الاجتماعية ، ونموذج شركة الوطنية في المسؤولية .

وعند نهاية الملتقى كرم مدير ادارة المسؤولية الاجتماعية بفرع الوزارة بالقصيم الاستاذ / عبدالله بن سلمان الفريدي جميع المشاركين والرعات والاعلاميين المشاركين بفاعليه لبرامج المسؤولية الاجتماعية.