بعد واقعة إسراء غريب..العثور على جثة فلسطينية مدفونة بمنزلها

القدس(صدى):

كشفت الأجهزة الأمنية في قطاع غزة اليوم الإثنين، عن عثورها على جثة لسيدة فلسطينية بعد نحو شهر من اختفائها من منزل ذويها.

وقالت في بيان لها إن الجثة تعودة لسيدة تبلغ من العمر 30 عامًا وهي من سكان بلدة ” بيت لاهيا “، شمال قطاع غزة.

وتم العثور على الجثة متحللة بعد اكتشاف مكانها، حيث تم دفنها في بيتها، بينما لا تزال التحقيقات جارية حاليًا مع والدها؛ ”لمعرفة ملابسات الواقعة والخلفيات المرتبطة بحدوثها.

يذكر أن حالات القتل التي طالت النساء تزايدت الفترة الأخيرة في الأراضي الفلسطينية، وكان أشهرها الفتاة إسراء غريب بما حملته من تفاصيل مروعة حيث أقدمت عائلتها على قتلها بداعي الشرف زاعمين أنها كانت ممسوسة من الجن.