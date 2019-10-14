الرئيس الروسي يفعل أمر نادر الحدوث في الرياض

نايف السالم(صدى):

تقرّر أن يبيت الرئيس الروسي فيلاديمير بوتين، في الرياض، في أمر نادر الحدوث خلال رحلاته الخارجية.

وأكد الصحفي الروسي ماكسيم تشيخوف، أن بوتين لم يعتد الإقامة ليلة وضحاها أثناء رحلاته الخارجية.

وأشار إلى أنه قبِل عرض خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز «حفظه الله» بالإقامة في إحدى الإقامات الملكية بدلاً من الإقامة في فندق في أمر نادر الحدوث أيضاً.

ووصل الرئيس فلاديمير بوتين رئيس روسيا، والوفد المرافق له إلى الرياض صباح اليوم، في زيارة رسمية للمملكة.